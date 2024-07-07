Премьер-министр Венгрии Орбан отправился с визитом в Китай

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился с визитом в Китай. Сейчас он находится в пути и должен приземлиться в Поднебесной завтра утром, 8 июля. Об этом сообщают венгерские СМИ.

«По нашей информации Виктор Орбан едет в Китай. Насколько нам известно, по планам венгерский премьер-министр прибудет в азиатскую страну на рассвете в понедельник», — пишет местный портал 444.hu, ссылаясь на источники.

Известно, что ранее политик посетил Украину, Россию и Азербайджан. Во время переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским он призвал его рассмотреть возможность приступить к поискам мирных путей урегулирования конфликта на Украине. Зеленский его предложение отверг.

В России Орбан встретился с президентом Владимиром Путиным. Они обсудили многие вопросы международной повестки, в том числе пути урегулирования конфликта на Украине. Путин по итогу беседы отметил, что она была обстоятельной и честной. По его словам, визит Орбана в Москву можно расценить как попытку наладить контакт между РФ и Евросоюзом.

Ранее 5-tv.ru писал, что в офисе Зеленского нашли способ передать России мирные предложения.