«Накопилось»: Никас Сафронов выбросил в мусорку 1,5 миллиона рублей

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 44 0

Никас Сафронов выбросил в мусорку 1,5 миллиона рублей

«Накопилось»: Никас Сафронов выбросил в мусорку 1,5 миллиона рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Таким образом художник крупно подставил брата.

Художник Никас Сафронов признался, что однажды случайно выбросил 1,5 миллиона рублей, принадлежавшие его родному брату Владимиру, в мусорный бак. Об этом знаменитость рассказал в беседе с «МК».

Сафронов отправил родственника, проживающего неподалеку от него, в санаторий. И решил убраться в его квартире, пока брата нет дома.

«Увидел, что накопилось огромное количество пакетов из-под кефира, которые он использовал как маленькие боксы для мусора. Выглядело это как-то неэстетично, я собрал их и выбросил в ближайший мусорный контейнер у дома. А ему купил мусорные пакеты и контейнеры разных размеров», — рассказал Никас.

Однако ожидаемой благодарности от брата так и не последовало. Владимир закатил Никасу скандал, так как в одном из кефирных пакетов он прятал все свои накопления — около 1,5 миллиона рублей.

«Володя был в ужасе. Он даже ходил на свалку, естественно, ничего не нашел — весь мусор давно уже вывезли», — вспоминает Сафронов.

Художник предложил брату выплатить данную сумму, однако тот категорически отказался.

К слову, у Никаса Сафронова три брата и сестра. Своим талантом он смог обеспечить безбедную жизнь не только себе, но и родственникам, регулярно помогая им финансово. В среднем, каждый из них получает около 40 тысяч рублей каждый месяц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Никас Сафронов начал поиски своих внебрачных детей.

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