Никас Сафронов начал поиски своих внебрачных детей: «Мне очень важно»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 57 0

Никас Сафронов начал поиски своих внебрачных детей

Никас Сафронов начал поиски своих внебрачных детей: «Мне очень важно»

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Пока художник знает о семи наследниках. Но не исключает, что их гораздо больше.

Заслуженный художник РФ Никас Сафронов призвал всех своих внебрачных детей выйти с ним на связь. Он признался, что хотел бы между ними еще при своей жизни разделить денежные накопления.

«Мне очень важно, чтобы все объявились наследники, потому что я все равно хочу им что-то оставить, хотя бы финансово. Я же все равно имею к ним отношение», — заявил знаменитость в одной из программ на федеральном канале.

При этом разделить Сафронов готов не все заработанное. К примеру, московскую квартиру стоимостью семь миллиардов рублей он отдавать не намерен. Недвижимость он хочет подарить государству. Свое решение художник объяснил тем, что хочет, чтобы из его квартиры сделали музей.

К слову, сам Сафронов знает лишь о семи наследниках. Хотя публике известно лишь о трех, два из которых рождены вне брака: Стефано, Луке и Ландине. При этом, чтобы породниться с художником, тест ДНК все наследники не делали. Как рассказывал Сафронов, ему достаточно вспомнить женщину, с которой он когда-то крутил роман.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто заставил сына Никаса Сафронова Луку похудеть почти на 80 килограммов.

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