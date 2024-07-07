«Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует на выборах во Франции

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 61 0

Победа партии может привести к формированию ультраправого правительства в Пятой республике впервые после Второй мировой войны.

«Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует на выборах во Франции

Фото: Reuters / MOHAMMED BADRA / POOL

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Согласно предварительным результатам второго тура внеочередных парламентских выборов во Франции, правая партия «Национальное объединение» лидирует. Об этом сообщили на одном из телеканалов Бельгии.

По данным телеканала, партия получит от 210 до 228 мест из 577 в парламенте Франции, но это не обеспечит «Национальному объединению» абсолютное большинство.

В материале также отмечается, что победа «Национального объединения» на выборах может привести к формированию ультраправого правительства во Франции впервые после Второй мировой войны.

Кроме того, была выдвинута гипотеза о том, что в стране будет созвано «техническое правительство», подобное тому, которое помогло Италии в 2011 году спастись от долгового кризиса.

Первый тур парламентских выборов прошел во Франции 30 июня. Партия «Национальное объединение» набрала 34,2% голосов. Сторонники Марин Ле Пен заняли лидирующие позиции.

Второй тур досрочных парламентских выборов состоялся сегодня. Избирательные участки открыли в европейской части страны в 08:00 (09:00 по московскому времени).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Франция может ограничить помощь Украине после выборов.

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