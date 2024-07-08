Спустя 20 лет: звезда «Отчаянных домохозяек» заявила о возращении сериала

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 58 0

Ева Лонгория: ABS готовит проект к 20-летию сериала «Отчаянные домохозяйки»

Спустя 20 лет: звезда «Отчаянных домохозяек» заявила о возращении сериала

Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

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Культовый проект стартовал на экранах в 2004 году.

Сериал «Отчаянные домохозяйки» может вернуться на экраны спустя 20 после выхода первого эпизода. Об этом на Каннском фестивале заявила американская актриса Ева Лонгория, сыгравшая в ленте одну из главных ролей.

Однако зрителям не стоит ждать новый сезон или спин-офф. По словам актрисы, речь идет о некоем ностальгическом проекте, который вновь соберет звезд сериала спустя два десятка лет. К подготовке съемок уже приступил канал ABS. Прочие детали Лонгория не сообщила.

Первый эпизод культового сериала «Отчаянные домохозяйки» вышел 3 октября 2004 года. Он сочетал в себе множество жанров, в том числе элементы комедии и трагедии. Главные роли исполнили Марсия Кросс, Тери Хэтче, Фелисити Хаффман и другие. Сериал закрылся в 2012-м.

Стоит отметить, что ждать воссоединения всего актерского состава не стоит. Некоторые артисты ушли из жизни. Например, Ричард Раундтри, который долгое время боролся с раком.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стало с «Отчаянными домохозяйками» и как они выглядят сейчас.

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