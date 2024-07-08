Суд продлил арест водителю автобуса, упавшего с моста в реку в Петербурге

Водителю автобуса, слетевшего с моста в реку в Санкт-Петербурге, продлили арест. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока заключения под стражу до 9 октября в отношении Рахматшоха Курбонова. Об это передал корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Следствие попросило суд продлить арест на три месяца в связи с тем, что Курбонов может угрожать свидетелям, а также скрыться. Прежде он уже привлекался за нарушение ПДД.

Защита, в свою очередь, возразила этому и попросила для Курбонова домашний арест или запрет на определенные действия (ЗОД). По данным этой стороны, преступление средней тяжести, оно совершенно по неосторожности и причиной трагедии послужило нарушение трудовых прав со стороны работодателя. Также отмечается, что уже почти все свидетели и потерпевшие допрошены.

Сам же водитель признал свою вину, раскаивается в содеянном. Слова защиты поддержал.

«Ходатайство удовлетворить, продлить срок содержания на три месяца», — приводит корреспондент слова судьи.

Кроме того, Курбонов после решения суда сказал 5-tv.ru, что сожалеет после случившегося.

Авария произошла 10 мая. Автобус с пассажирами сошел с пути следования на встречную дорогу, протаранил две машины, а затем упал в реку. В результате аварии погибли семь человек. Правоохранители сразу же допросили водителя. По предварительным данным, он не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что тормоза упавшего в Мойку автобуса были исправны.