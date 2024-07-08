Не хотел уходить: житель Красноярского края поджег знакомого и чуть не сгорел сам

Мужчины вместе распивали алкогольные напитки, но в итоге разговор перерос в конфликт.

В Красноярском крае мужчина, предположительно, поджег знакомого, который не захотел покидать его дом. Об этом Lenta.ru рассказала представитель регионального управления СК РФ Юлия Арбузова.

По версии следствия, в городе Ачинск 40-летний мужчина заглянул в гости к знакомому, чтобы вместе выпить. Под конец застолья хозяин попытался выпроводить засидевшегося гостя, но последний решительно отказывался уходить, после чего разгорелся конфликт. В итоге, как уточняют в ведомстве, 39-летний хозяин квартиры взял бутылку с горючей жидкостью и облил знакомого, а затем поджег.

Также правоохранители отмечают, что подозреваемый пытался потушить гостя, но загорелся сам. В результате потерпевший скончался в больнице из-за травм, несовместимых с жизнью. А подозреваемый до сих пор находится под наблюдением врачей, так как тоже получил серьезные ожоги.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Если вина поджигателя будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Новой Москве мужчина заживо сжег своего знакомого.