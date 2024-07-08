Путин и избранный президент Ирана подтвердили намерение о совместном сотрудничестве

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 36 0

Масуд Пезешкиан победил на досрочных выборах главы государства, которые состоялись после трагической гибели Ибрахима Раиси.

Путин и избранный президент Ирана подтвердили намерение о совместном сотрудничестве

Фото: www.globallookpress.com / Sobhan Farajvan

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Президент России Владимир Путин и недавно избранный глава Ирана Масуд Пезешкиан подтвердили намерения о продолжении совместной работы и развитии отношений между странами. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля, публикуя информацию о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Пезешкиана.

«С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым высоким уровнем добрососедских российско-иранских отношений и подтверждена готовность к тесной совместной работе по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных областях», — указано в сообщении.

Кроме того, Путин поздравил Пезешкиана с победой на недавно прошедших президентских выборах, пожелав иранскому коллеге успехов. Также отмечается, что лидеры обеих стран договорились об организации уже в 2024 году личных контактов.

Выборы в Иране прошли с 28 июня по 5 июля этого года. Победу на них одержал бывший министр здравоохранения страны Масуд Пезешкиан. По данным избирательной комиссии Республики, явка на выборах во втором туре составила 49,8%, а всего проголосовало свыше 30 миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, кто претендовал на роль лидера Ирана.

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