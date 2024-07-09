Моди выразил уверенность в укреплении дружбы между Индией и Россией

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Премьер-министр прокомментировал встречу с Владимиром Путиным в неформальной обстановке.

Моди выразил уверенность в укреплении дружбы между Индией и Россией

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Переговоры в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией. Об этом индийский премьер-министр Нарендра Моди написал в социальной сети X в ходе неформальной встречи с российским лидером в Ново-Огарево.

«Благодарю президента Путина за то, что он принял меня сегодня вечером в Ново-Огарево. С нетерпением жду завтрашних переговоров, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией», — говорится в сообщении.

Путин во время встречи поздравил Моди с избранием на должность премьер-министра. Глава индийского правительства в ответ поблагодарил президента России и отметил, что «побывать у друга» — большая редкость.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с прибывшим в Москву с двухдневным рабочим визитом Моди. Глава государства тепло приветствовал гостя на веранде своей резиденции Ново-Огарево в неформальной обстановке и предложил за чашкой чая обсудить вопросы повестки дня.

Официальные переговоры лидеров государств запланированы на 9 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отправился в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

+20° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
88.17
0.04 95.66
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:02
Палки в колеса: для аренды электросамоката потребуется интеллектуальный тест
1:44
Питомцы из КНДР: где живут собаки, которые Ким Чен Ын подарил Путину
1:22
В возрасте 61 года умер глава Управления госэкспертизы Минобороны Хандаев
0:58
«До сих пор ломаем голову»: отец Жанны Фриске ответил на слухи о ее смерти из-за ЭКО
0:36
Старший внук Елизаветы II представил новую избранницу королю Карлу
0:14
Моди выразил уверенность в укреплении дружбы между Индией и Россией

Сейчас читают

Шок «цивилизованного мира»: почему на саммите ШОС в Астане не было надписей на английском
Посланец Трампа? Чьи интересы преследует Орбан своим международным «турне»
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака