«Сегодня я кошечка»: Нюша изменила стиль после развода с бизнесменом

Певица намекнула, что внешние перемены всегда являются отражением внутренних изменений.

Певица Нюша решила поэкспериментировать со своим стилем. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Новое Радио СуперДВИЖ».

Артистка намекнула, что внешние перемены всегда являются отражением внутренних изменений.

«Сегодня я львица-тигрица, как говорится. Кошечка такая. А вообще, в целом, я думаю, что внешние перемены — это следствие внутренних перемен. Поэтому можно смотреть, как человек трансформируется, судя по его внешнему виду», — рассказала она.

Она рассказала, что своей внешней трансформацией она обязана своему стилисту, с которым она работает уже много лет.

«Где-то с нового года мы с моим стилистом, с которым мы много лет уже работаем, видимо, совпали в желании что-то поменять кардинально и решили поэкспериментировать со стилем. То, что вы видите сейчас — это следствие взаимных слияний в интересах», — говорит артистка.

Сама певица характеризует свой стиль, как что-то новое и необычное.

«Немного, наверное, такой alien, интересный, необычный», — говорит Нюша про свой новый имидж.

Не так давно Нюша сообщила о разводе с бизнесменом Игорем Сивовым, после чего возобновила музыкальную деятельность и сменила имидж. Певица стала чаще появляться на светских мероприятиях и выступать с концертами.

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