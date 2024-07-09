«Прощение в обмен на обеление»: как бороться с теневой занятостью

Неформальное трудоустройство больше всего распространено в торговле, сфере услуг, логистических центрах и общественном питании.

Большое количество россиян работает неофициально и для того, чтобы теневая занятость не процветала, нужно мягко контролировать предприятия налоговыми органами, рассказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов KP.RU.

По данным Росстата, «скрытый» фонд оплаты труда (ФОТ) в 2022 году составил 19,5% от общего объема оплаты труда наемных работников. А в «скрытый» ФОТ входят не только выплаты в конвертах, но и прочие теневые доходы.

А по данным Минтруда, почти десять миллионов человек заняты неформально в РФ на конец 2023 года. При этом число работающих россиян 72 миллиона, получается, в тени предпочитают оставаться более 13% трудоспособного населения страны.

«Неофициально трудоустроенные есть и в крупных торговых сетях, нередко это мигранты. А чтобы проверяющие не придирались, какую-то часть таких сотрудников могут оформить, скажем, на четверть ставки. Или используют аутсорсинг персонала — это когда по документам люди числятся в одной организации, а на деле работают в другой», — объясняет эксперт.

Таким методом пользуются работодатели, чтобы избежать ответственности за нарушения трудового законодательства. Теневая занятость очень распространена в торговле, сфере услуг, логистических центрах, общественном питании, туризме, строительстве.

Сложнее всего бороться, по словам профессора Сафонова, не с полностью теневой занятостью, а с частичной. При таком раскладе работник трудоустроен официально, но большую часть зарплаты ему платят в конверте.

Неофициальное трудоустройство — прямое нарушение законодательства. И за это грозит административная ответственность. Несмотря на это работодатели все равно готовы рисковать, так как хотят платить государству меньше налогов.

При этом и сами работники часто не стремятся платить те же самые налоги, например, те, кто сдает квартиры, печет тортики на заказ или трудится в гаражно-строительных кооперативах.

Государство всеми силами пытается бороться с теневой занятостью, ведь, по оценкам агентства «Национальные кредитные рейтинги», из-за неформальной занятости бюджет страны теряет около трех триллионов рублей.

«Многие предприятия просто не могут увеличивать фонд оплаты труда — иначе они не смогут существовать. Конечно, выбор рабочих мест для соискателей сейчас стал разнообразнее, в каких-то отраслях люди могут легко найти себе предложение получше, но не везде», — отмечает профессор.

По его мнению, чтобы бороться с теневой занятостью, нужно анализировать баланс доходов и расходов предприятий налоговыми органами. Но меры контроля нужно вводить мягко, чтобы не навредить сильно предпринимателям.

«Нужен закон, который четко определит механизм „прощения в обмен на обеление“. Необходимо установить, что не должны делать налоговые органы, если организация решает отказаться от серых схем добровольно», — считает эксперт.

Причем легализовать неформальное трудоустройство через самозанятость успешно не получилось. Теневики оформляют самозанятость только для вида. Поэтому нужно продумывать механизмы контроля и за ними.

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