Путин показал премьеру Индии павильон «Атом» на ВДНХ в Москве

Эфирная новость 56 0

Тем временем Россия и Индия обсуждают строительство АЭС большой и малой мощности.

Фото, видео: © РИА Новости / Артем Геодакян; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Владимир Путин и Нарендра Моди осмотрели павильон «Атом» на ВДНХ, посвященный достижениями российской атомной отрасли. Рассказывает об экспонатах генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Мы объединили ряд предприятий, часть из которых практически прекратили существование, их возрождение было бессмысленным, но то, что сохранилось, мы объединили в одну государственную корпорацию, прекратили приватизацию, и на этой базе начали воссоздавать атомную промышленность», — рассказал также президент России Владимир Путин.

Россия и Индия сейчас обсуждают строительство АЭС большой и малой мощности, «Росатом» готовит техзадание на сооружение новых блоков.

+28° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
88.17
0.04 95.66
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
Бастрыкин: за 2023 год из окон выпали 335 детей
17:52
Путин наградил премьера Индии Моди высшей госнаградой России
17:26
Яна Троянова* внесена в список террористов и экстремистов
17:20
Голые в городе: аномальная жара вынудила россиян избавиться от одежды
16:50
«Буду разводиться с мразью»: Гогена Солнцева избил любовник жены
16:48
В России введут отсрочку от призыва для сотрудников прокуратуры и СК

Сейчас читают

Мясо откуда - от верблюда: на прилавках рынков может появиться верблюжатина
«Макрон осуществил очень эффективную манипуляцию»: как выборы привели Францию к параличу
«Интересная история»: какие шансы на победу в полуфинале Евро-2024 у Франции и Испании
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака