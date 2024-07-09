В Службе внешней разведки России привели даже сюжетные линии сценария, назвав его «голливудским».

США решительно настроены добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов. Такими данными располагает Служба внешней разведки России.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в администрации Байдена разработана масштабная информационная кампания по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта». Главным действующим лицом пропагандистской акции станет президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В СВР привели даже сюжетные линии сценария, назвав его «голливудским». Глава государства должна дать интервью американскому СМИ, обвинит Россию во всех бедах Грузии, а правительство страны — в провале переговоров о вступлении в Евросоюз.

Вашингтон уже дал команду грузинским оппозиционным силам приступить к планированию протестных выступлений, подчеркнули в СВР. Кстати, сегодня уже стало известно о приостановке процесса евроинтеграции Грузии. Европейские чиновники обосновали свое решение принятым в стране законом об иноагентах.