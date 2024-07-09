Суд продлил арест главному кадровику Минобороны Кузнецову

Военный суд продлил до 12 октября срок ареста начальнику главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Ранее защита Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, обжаловала его арест.

Следователи установили, что в период с 2021 по 2023 год Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих организаций. За это он обещал совершение определенных действий в их пользу.

В ходе обысков у Кузнецова по месту жительства были изъяты деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. На основании ходатайства Следственный комитет суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказал об условиях содержания главного кадровика Минобороны Кузнецова в СИЗО «Лефортово».