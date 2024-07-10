Жвачка не спасет: что делать с сильным запахом изо рта

Различные заболевания внутренних органов дают характерный запах. Как распознать, что пора идти к врачу?

Различные заболевания внутренних органов дают свой характерный запах изо рта. Об этом изданию Газета.ру рассказала челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова.

Для ЛОР-болезней характерен сладкий запах. Это происходит из-за скопления внутри миндалин различных бактерий и инфицированных остатков пищи.

«Особенно важны агрессивные виды стрептококков, провоцирующих аутоиммунные поражения сердца и сосудов на фоне обыкновенной ангины», — объяснила Юлиана Романова.

Горьковато-сладкий запах свидетельствует о пародонтите. Это болезнь полости рта. К сожалению, такое происходит только в последней стадии заболевания, когда зубы уже точно подлежат удалению.

Кислый и гнилой запах возникают на фоне проблем с желудочно-кишечным трактом. В таком случае он будет становиться ощутимее после принятия пищи.

Горький запах, похожий на черемуху, говорит о том, что необходимо срочно обратиться за помощью к специалистам. Он проявляется только при серьезных воспалениях, разрушениях тканей и абсцессах.

Причиной неприятного запаха изо рта также могут стать кариес, сахарный диабет и стоматит.

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