Больше не одиноки? Ученые нашли новую потенциально обитаемую планету

Исследователи предполагают, что астрономический объект может быть водным миром.

На экзопланете LHS 1140 b, которая находится в 48 световых годах от Земли, может быть обнаружена жизнь. К такому выводу пришла группа астрономов Монреальского университета. Об этом сообщает журнал The Astrophysical Journal Letters.

Исследователи признали небесное тело «потенциально обитаемым водным или ледяным миром». Особые наблюдения и вычисления были проведены благодаря телескопам Spitzer, Hubble и TESS, а также устройству имени Джеймса Уэбба, главной целью которого является обнаружение атмосфер на каменистых планетах.

LHS 1140 b находится в обитаемой зоне «родительской» звезды. Найденный космический объект находится в 48 световых годах от Земли в направлении созвездия Кита.

Он представляет собой супер-Землю и, вероятнее всего, обладает атмосферой и океаном. Существует вероятность, что планета в основном состоит из воды или льда.

Сейчас ученые полагают, что LHS 1140 b необходимо изучить. В частности, требуются определенные исследования азотного газа.

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