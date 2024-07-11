«Пойдут пузыри»: в Тамбовской области разгорается скандал из-за слива канализации в реку

В регионе уже закрыли 12 пляжей. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

Громкий скандал сейчас разгорается в Тамбовской области, где сразу на 12 пляжах запретили купаться. Проверка Роспотребнадзора показала, что вода не соответствует нормам.

Но особенно патовая ситуация — на пляже у реки Цна, которая превратилась едва ли не в сточную канаву из-за слива канализационных вод. И это — несмотря на то, что несколько лет назад там построили очистные сооружения почти за 200 миллионов.

Что пошло не так? В грязном деле разбирался корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Вода пенится и пахнет гнилью. Эта мутная жижа — река Цна. Жители Тамбова уже прозвали ее мертвой. Рыба отсюда ушла, а купаться можно только с риском для здоровья.

«Вот она — пленочка, она присутствует там, где стоячая вода. Я могу сейчас проплыть и за мной пойдут пузыри определенного характера. Три дня назад я плавал здесь. Поплыл и до утра всю ночь у меня болели глаза, слезились», — рассказывает местный житель Андрей Питовский.

Превращаться в сточную канаву река начала десять лет назад, когда в селе Бокино ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения. На комплекс власти потратили 196 миллионов рублей. Но из-за неправильно подобранных материалов оборудование пришло в негодность.

По факту сточные воды с целого поселка сливают без всякой очистки. Большая часть сооружений очень быстро вышла из строя: либо сгнила, либо забилась. И это при заявленном сроке службы в 25 лет.

«К сожалению, решетки у нас не работают. Поэтому мы видим, какое качество воды поступает в усреднитель. После этого вода поступает уже на биологическую очистку. Соответствующее качество и биологическая очистка не срабатывает», — говорит сопредседатель регионального штаба Народного фронта Тамбовской области Анна Пудовкина.

Руководитель подрядной компании, которая возводила сооружения, уверяет: строили на совесть. Якобы объекту достался плохой хозяин, когда комплекс очистки в рамках концессионного соглашения передали в управление в частные руки безвозмездно.

«Деньги, которые они за очистку собирали, они все уходили в неизвестном направлении. Вообще перестал деньги выделять на эксплуатацию. Там зарплаты платил и на том спасибо», — говорит генеральный директор ООО «Модульные котельные» Василий Корчагин.

То, что очистка идет некорректно, местным властям точно было известно уже спустя два года работы. Но никаких претензий у чиновников почему-то не возникло. В 2018 году управляющая компания добровольно отказалась от объекта и при административном делении округов муниципалитет вынужден был принять его на баланс обратно. Это, по большому счету, были уже руины. Сегодня на объект снова планируют тратить бюджетные деньги.

«Во втором полугодии планируется выполнение работ по проектированию и разработке проекта капитального ремонта данных очистных сооружений», — рассказывает заместитель главы администрации Тамбова Олег Висков.

К слову, оценивать состояние сооружений будут не только проектировщики. Сотрудники прокуратуры по факту загрязнения реки организовали проверку.

«Проведен осмотр очистных сооружений. А также для проведения лабораторного исследования произведен отбор проб воды в точках сброса, определенных разрешительными документами», — отмечает старший помощник прокурора Тамбовской области по взаимодействию со СМИ Ольга Воропаева.

Не исключено, что вопросы о ненадлежащем содержании объекта могут возникнуть и к той самой управляющей компании ООО «Строитель», учредителем которой на тот момент являлся Руслан Шамоян. Предприниматель 2020 году уже был осужден за покушение на особо крупное мошенничество. Его отец Джамал Шамоян — некогда влиятельный в регионе строитель, которого местные СМИ считают покровителем бизнеса сына, тоже оказался нечист на руку и заочно приговорен к девяти годам колонии за хищение почти 200 миллионов рублей при строительстве дорог и социальных объектов. С деньгами он сбежал от наказания.

Кроме того, администрация сельсовета требует провести проверку правомерности действий чиновников, которые подписывали акт приемки очистных сооружений, хотя объект изначально работал с нарушениями и очищал воду кое-как.