Ядовитая дружба: три способа распознать токсичного человека

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 39 0

Психолог Ким: токсичные люди всегда чем-то недовольны

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

От общения приятно получать позитивные эмоции. Но, к сожалению, так бывает не всегда.

Токсичные люди очень часто встречаются в повседневной жизни. Иногда «распознать» такого знакомого бывает достаточно непросто, а он, в свою очередь, начинает распространять негатив на свою «жертву». О том, как понять, что рядом с вами находится токсичный человек, 5-tv.ru рассказала психолог Вероника Ким.

Специалист отметила, что общение с подобным собеседником бывает похоже на отравление «ментальным ядом». Такие люди могут встречаться даже среди близкого окружения. И, разумеется, в социуме — только вот повлиять на «токсичных» знакомых порой никак нельзя.

Так, очень важно знать о трех признаках «ядовитости». Благодаря этим небольшим «звоночкам» от неприятных личностей получится отдалиться.

Во-первых, токсичные люди постоянно чем-то недовольны, заметила эксперт. Их не устраивает окружающий мир вокруг, разворачивающиеся события. Даже если все хорошо, они обязательно найдут лишний повод для негодования — негатив буквально выражается на их лице.

Во-вторых, ядовитые собеседники получают невероятное удовольствие от сплетен и разговоров, обожая погружаться в слухи и разборки.

«Тут важно знать, что если они обсуждают с вами кого-то, значит, они могут обсуждать и вас», — подчеркнула и предупредила психолог.

Кроме того, «отравляющие» жизнь знакомые имеют странную привычку контролировать все вокруг, в том числе и окружающих, что чревато определенными последствиями.

Как объяснила Вероника Ким, очень важно понимать: порой каждый человек может вести себя немного токсично. Однако необходимо следить за своим поведением, чтобы не опускаться в негатив и не терять контроль.

«Зная выше перечисленные признаки, вы можете поработать над собой, чтобы ваше общение было всегда приятным», — заключила психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сохранить семейную жизнь счастливой.

+25° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
87.99
0.13 95.68
0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:15
Эрдоган сообщил Зеленскому о готовности к любым инициативам ради мира на Украине
20:56
«Наступила на горло гордости»: для чего Меган Маркл обратилась к Кейт Миддлтон
20:38
Ядовитая дружба: три способа распознать токсичного человека
20:19
«Теперь она свободна»: звезда фильма «Сияние» Шелли Дюваль умерла в Техасе
20:02
Пуговку из «Папиных дочек» Катю Старшову бросил жених
19:40
«Мы очень рады»: Путин назвал успешными отношения России и Ирана

Сейчас читают

Роскачество раскрыло всю правду о гречке: в каких торговых марках обнаружен недовес, есть ли опасные токсины и бактерии
«В случае резкого ухудшения ситуации на фронте…»: США задумали «слив» Зеленского?
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Космические вершины: Юлия Пересильд запела и собрала музыкальный коллектив

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака