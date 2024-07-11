Суд заочно приговорил политика Гозмана* к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Гагаринский суд Москвы заочно приговорил политика Леонида Гозмана* к восьми с половиной годам колонии — его признали виновным по делу о распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы столичных судов.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети „Интернет“», — указано в сообщении.

Отмечается, что политик виновен в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Согласно решению суда, 73-летнему политику запрещено использовать интернет и другие ресурсы в течение четырех лет.

Сообщается, что решение суда выносилось при отсутствии самого подсудимого, он находится в розыске.

Установлено, что в 2022 году он разместил на своей странице в социальной сети и в мессенджере информацию, которая содержала в себе недостоверные вещи о действиях Вооруженных Сил России в ходе специальной военной операции (СВО).

В июле 2022 года в Москве задержали политика Леонида Гозмана. Тогда его допросили в Следственном комитете как подозреваемого по уголовному делу о неподаче уведомления о получении второго гражданства. После этого Гозмана отпустили.

Однако спустя буквально через десять дней политика снова задержали. Полиция разыскивала его по уголовной статье. Также дискредитирующие образ Вооруженных сил (ВС) РФ высказывания делала вдова блогера Алексея Навального** Юлия** на YouTube.

* — признан в РФ иноагентом и виновном в распространении фейках об армии РФ

** — внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.