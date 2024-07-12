На трассе Казань — Оренбург легковушка врезалась в грузовик: есть погибшие

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 54 0

В Татарстане в ДТП с грузовиком погибли три человека

На трассе Казань — Оренбург легковушка врезалась в грузовик: есть погибшие

Фото: Telegram / Официальный канал прокуратуры Республики Татарстан в Telegram / prokrt

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Авария произошла в половину пятого утра.

В Альметьевском районе на трассе Казань — Оренбург Kia Rio столкнулась с грузовиком Iveco. В результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

По предварительным данным, авария произошла утром в 04:32 на 237-м километре трассы. После столкновения легковая машина съехала в кювет, где остановилась, врезавшись в дерево. Грузовик Iveco также пострадал при инциденте.

В аварии погиб водитель и два пассажира Kia Rio.

На место происшествия выехал альметьевский городской прокурор Ильдар Исмагилов. Ход проверки взяли на личный контроль.

Это не первое ДТП в Татарстане на данном участке. Ранее там столкнулись два автомобиля, из-за чего погибли два человека. Одна из машин загорелась и водитель не смог выбраться.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Запорожской области в жуткую аварию на железнодорожном переезде попал микроавтобус. Как сообщили в местной администрации, людей везли на операцию, были в салоне и сопровождающие.

Из семи человек погибли пятеро. Двоих отправили в областную больницу в Мелитополе.

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