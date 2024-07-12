Пророссийский кандидат? Мария Захарова пошутила над Байденом после его оговорки

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 92 0

Мария Захарова: оговорка Джо Байдена вызовет «истерику» у Хиллари Клинтон

Пророссийский кандидат? Мария Захарова пошутила над Байденом после его оговорки

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

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Весь мир обсуждает фатальные ошибки президента США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента США Джо Байдена «пророссийским кандидатом» из-за его оговорки в фамилиях лидеров Украины и РФ на саммите НАТО. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Мне кажется, пресловутое „российское вмешательство в американские выборы“ уже невозможно скрыть — налицо пророссийский кандидат, которым управляет „рука Кремля“», — говорится в сообщении.

По словам Захаровой, стоит ожидать «истерику» Хиллари Клинтон из-за «нападения на американскую демократию» и доклад Государственного департамента США о раскрытии заговора «внутренних террористов».

На минувшем в Вашингтоне саммите НАТО Джо Байден назвал президентом Украины лидера РФ Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что путаница президента США Джо Байдена в фамилиях лидеров Украины и РФ на саммите НАТО вызвала волну негодования.

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