Нетипичная активность: банки будут блокировать переводы при долгих звонках

При каких еще условиях финансовые организации смогут прибегать к такой мере?

Банки России смогут блокировать переводы средств, если клиент до этого получил подозрительный звонок или СМС-сообщение. Об этом сообщили РБК в Центробанке.

Представитель ЦБ уточнил, что банки смогут блокировать переводы при подозрительно длинных звонках и нетипичном большом количестве СМС. Такую информацию они смогут получать от оператора сотовой связи, но только в том случае, если финансовая организация заключила с операторами договор об обмене данных.

«Для оценки характера телефонной активности клиента будет учитываться периодичность (частота) или продолжительность телефонных переговоров, которые ведет клиент при осуществлении перевода денежных средств. О подозрительных СМС будет свидетельствовать нетипичное для клиента банка увеличение количества сообщений», — рассказали в Центробанке.

При этом процедура обмена информацией между банками и сотовыми операторами относится к той деятельности, в которую Центробанк России не вмешивается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Банк России в два раза увеличил перечень признаков мошеннических операций. Теперь должны автоматически блокироваться переводы, если хоть одна из систем защиты фиксировала подозрительную активность на счетах аферистов.