Замминистра промышленности Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП

В страшной аварии погиб заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов, как стало известно 5-tv.ru.

На Чуйском тракте столкнулись Toyota Camry, где находился чиновник, и Lada Largus. Локтюшов погиб на месте. Также авария унесла жизнь человека, сидящего во втором авто. Еще трое пострадали, в том числе ребенок.

На месте работают правоохранители, выясняются все обстоятельства произошедшего. Дело на контроль взяла прокуратура региона. Возбуждено уголовное дело.

По данным администрации региона, замминистра ехал из Барнаула, где был в служебной командировке.

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