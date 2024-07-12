«Окна задребезжали»: очевидец о падении самолета в районе Коломны

По предварительной информации, на борту находился только экипаж из трех человек.

Житель Коломенского района Московской области стал свидетелем падения самолета Sukhoi Superjet 100. Как он рассказал 5-tv.ru, борт пролетел над деревней и потерпел крушение в районе леса, после чего поднялся столб черного дыма.

«Самолет резко пошел вниз, пролетел над нашей деревней и упал в районе леса. Произошел взрыв, когда об землю он стукнулся. У нас даже окна в доме задребезжали, и черный дым, видать — топливо. Не так долго он горел, сам самолет, облако дыма поднялось наверх черного, и сейчас там самолеты, вертолеты кружат над этим местом», — рассказал мужчина.

В пятницу, 12 июля, самолет Sukhoi Superjet 100 упал в Коломенском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту пассажиров не было. В самолете, который мог лететь с территории завода в Луховицах в аэропорт Внуково, находились только три человека экипажа. Их судьба пока неизвестна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ставрополье на территории Красногвардейского района упал самолет.