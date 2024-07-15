Четкий сигнал: как Саудовская Аравия решила ответить Западу на кражу активов России

Эр-Рияд уже сделал предупреждение.

Саудовская Аравия подала странам «Большой семерки» (G7) четкий сигнал о необходимости соблюдать международные права, когда пригрозила распродать долговые бумаги Европейского союза в ответ на конфискацию активов России. Об этом передает РИА Новости.

Прежде Bloomberg со ссылкой на источники писал, что саудисты пригрозили Западу, жаждущему заполучить порядка 300 миллиардов долларов, которые принадлежат России, избавиться от бумаг Евросоюза, в том числе французских.

При этом в Минфине Саудовской Аравии идею не поддержали. Там заявили о взаимном уважении в отношениях с G7 и обсуждении вопросов, касающихся международной финансовой системы. Однако, как отмечают эксперты, уже поднятие такого вопроса про продажу долгов ЕС дает понять Западу: нужно соблюдать международное право.

Вот и получается, что, с одной стороны, Саудовская Аравия не хочет рушить рабочие отношения с Западом, но с другой — уже предупреждение есть.

«Западу подали сигнал: Эр-Рияд не поддерживает попытки кражи активов у неподконтрольных США стран и может принять меры для защиты интересов своих партнеров. Более того, в этом году Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС», — отмечается в публикации российского агентства.

Санкционное давление на Москву со стороны западных государств усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса. Евросоюз, помимо прочего, утвердил решение о заморозке активов России, а позже его лидеры заговорили об их конфискации в пользу Украины. В середине июня на саммите в Италии страны G7 пообещали Киеву кредиты на сумму около 50 миллиардов долларов до конца 2024 года, займы планируется гасить за счет доходов именно от российских активов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экономит Павел Самиев в эксклюзивной беседе назвал стремительно растущий госдолг США угрозой мировому порядку. По словам эксперта, если государство перестанет исполнять свои обязательства, возникнет глобальный финансовый кризис.