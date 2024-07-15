Идеальная среда: какие бактерии «прячутся» в кондиционерах

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 66 0

Гигиенист Гильденскиольд: в загрязненных кондиционерах могут обитать легионеллы

Идеальная среда: какие бактерии «прячутся» в кондиционерах

Фото: Астапкович Владимир / ТАСС

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Оказывается, сплит-системы не только спасают россиян в жару, но и несут в себе скрытую угрозу. О чем идет речь?

В старых кондиционерах могут жить легионеллы — опасные бактерии, которые провоцируют пневмонию. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал гигиенист Сергей Гильденскиольд.

«Плохо функционирующие, загрязненные системы кондиционирования — идеальная среда для легионеллы», — предупредил Гильденскиольд.

Специалист напомнил, что развитие пневмонии может привести к инфекционно-токсическому шоку, а также нарушению работы центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Кроме того, есть риски возникновения дыхательной недостаточности. Особую опасность болезнь представляет для людей с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями или аллергией.

Гильденскиольд отметил, что загрязненные сплит-системы могут быть источниками и других инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Чтобы минимизировать риски, необходимо регулярно менять фильтры и чистить кондиционеры, проводить влажную уборку помещений и использовать дезинфицирующие средства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как защитить квартиру от жары. Эксперт посоветовал использовать специальные пленки на окна и плотные шторы.

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