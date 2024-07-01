Беспощадное лето: как защитить квартиру от жары

В дело идут не только спасительные кондиционеры, но и другое не менее полезное оборудование.

Решить проблему с перегревом квартиры во время жары помогут светоотражающей пленки и шторы. Об этом сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с изданием NEWS.ru.

По словам специалиста, оптимальная температура в помещении должна варьироваться от 20 до 22 градусов. И, конечно, во время жары без специальных средств обойтись невозможно.

«Больше всего тепла в квартиру попадает через так называемые слабые места — окна, щели, от нагрева кровли и прочие. Поэтому одним из наиболее эффективных современных решений являются светоотражающие пленки», — отмечает Бондарь.

Для южной стороны дома светопропускающие свойства такой пленки должны составлять 15–35%.

В качестве альтернативы специалист советует использовать специальные шторы или жалюзи. Лучше светлых оттенков, которые отражают солнечные лучи. Также для охлаждения можно также периодически опрыскивать шторы холодной водой.

Кроме того, Бондарь рекомендует минимизировать использование бытовых приборов, выделяющих тепло, чтобы поддержать комфортную температуру в помещении. Это поможет еще снизить нагрузку на электросеть и сохранить прохладу.

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