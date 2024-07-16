Умер музыкальный руководитель «Ленкома»

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 215

Умер музыкальный руководитель театра «Ленкома» Сергей Рудницкий

Умер музыкальный руководитель «Ленкома»

Фото: Telegram / Театр "Ленком Марка Захарова" / teatrlenkom

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Сергей Рудницкий ушел из жизни в возрасте 69 лет.

Умер музыкальный руководитель Театра «Ленком Марка Захарова» Сергей Рудницкий. Об этом сообщили в пресс-службе государственного театра. Ему было 69 лет.

«Ушел из жизни Музыкальный руководитель нашего театра, народный артист России, лауреат театральных премий, композитор, аранжировщик, руководитель легендарного ансамбля „Аракс“ Сергей Анатольевич Рудницкий… Блестящий музыкальный и вокальный уровень нашего театра — заслуга Сергея Анатольевича Рудницкого. Яркий музыкант, бессменный участник многих спектаклей, друг и учитель, он навсегда останется в наших сердцах и в истории любимого театра», — говорится в заявлении на сайте театра.

В «Ленкоме» напомнили, что Рудницкий работал в театре 50 лет, он был соавтором Марка Захарова, писал музыку к «Чайке», «Женитьбе», «Пер Гюнту» и многим другим постановкам. Он также был членом Союза композиторов РФ.

Кроме того, известно, что Сергей Рудницкий принимал участие в создании саундтреков к фильмам «31июня» (1978 год) и картине «Узнай меня» (1979 год), а также исполнил одну роль в кино — в фильме «Поминальная молитва» он играл музыканта.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер из сериала «Дальнобойщики» Юрий Кузьменко.

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