Искали десять дней: пропавшего мальчика с ДЦП нашли мертвым в болоте

Арслан потерялся 6 июля после похода за грибами в Челябинской области.

Пропавший в Челябинской области 14-летний подросток с ДЦП по имени Арслан был найден мертвым в болоте спустя десять дней поисков, пишет KP.RU.

Отмечается, что на теле мальчика есть следы утопления. В целях установления всех обстоятельств произошедшего региональный Следственный комитет (СК) возбудил и расследует уголовное дело.

«Сегодня в ходе поисковых мероприятий тело мальчика с признаками утопления было обнаружено в болотистой местности. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты», — сообщил региональный СК в своем Telegram-канале.

Судмедэкспертам еще предстоит установить точную причину смерти мальчика.

Мальчик из города Коркино пропал 6 июля на территории лесного массива вблизи села Бектыш Еткульского района. Мама оставила Арслана вместе с папой ребенка в автомобиле, а сама пошла собирать грибы. Позже отец отлучился на десять минут, а когда вернулся, то обнаружил, что сына в машине нет.

Уже в первые сутки после пропажи к поискам были подключены местные полицейские, сотрудники МЧС, неравнодушные жители и волонтеры, в том числе отряд «ЛизаАлерт».

Ранее 5-tv.ru писал, что тело пропавшего альпиниста нашли спустя 22 года в горах Перу.