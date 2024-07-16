Скрытная болезнь: названы первые признаки деменции

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 83 0

Гериатр Гирфанова: первыми симптомами деменции могут быть тревога и хандра

Скрытная болезнь: названы первые признаки деменции

Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio

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На какое поведение близких людей стоит обратить внимание?

Деменция является одним из самых страшных и непредсказуемых заболеваний, которое только может настичь человека. По словам гериатра Эльзы Гирфановой, первыми признаками болезни могут стать банальные тревога и беспокойства. 

«На ранних стадиях деменции может измениться поведение больного. К таким изменениям относят: повторяющиеся вопросы и действия, бесцельное хождение по комнате, тревога и беспокойство, недоверие и подозрительное отношение к окружающим. Люди с деменцией часто задают одни и те же вопросы или повторяют одно и то же действие», — объяснила специалист в беседе с изданием URA.RU.

Более того, признаки могут выражаться и в агрессивной форме — люди с деменцией зачастую начинают спонтанно срываться, кричать и ругаться.

Страдает также сон и контроль над эмоциями. По мере развития слабоумия, у людей начинают наблюдаться частые перемены настроения, хандра, раздражение и так далее.

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