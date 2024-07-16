Принял извинения: Киркоров заключил мировое соглашение с Жигаловой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Суд утвердил мировое соглашение Киркорова с Жигаловой по иску к Успенской

Принял извинения: Киркоров заключил мировое соглашение с Жигаловой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Теперь исковые требования певца в размере нескольких миллионов рублей обращены только к Успенской.

Замоскворецкий суд Москвы утвердил мировое соглашение между Филиппом Киркоровым и блогером Аленой Жигаловой в рамках иска о защите чести о достоинства к Любови Успенской. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в рамках судебного заседания представители Киркорова заявили о его отказе от исковых требований к Жигаловой и отсутствии претензий к ней, после чего суд прекратил производство по иску в отношении блогера. При этом от иска к Успенской Киркоров не отказался.

Ранее в этот день адвокат певца Александр Добровинский сообщил, что Жигалова принесла свои извинения за выпуск в эфир интервью с Успенской, в котором та «наговорила всяких несуразностей в адрес Филиппа».

«Алена Жигалова согласна с Филиппом Киркоровым, что распространенные в отношении него сведения, содержащиеся в видеоматериале, порочат его честь, достоинство и деловую репутацию, а также носят оскорбительный характер. Журналист и блогер извинилась перед народным артистом, в свою очередь Филипп Киркоров отказывается от исковых требований к Алене в полном объеме», — написал Добровинский в своем Telegram-канале.

В комментарии KP.RU адвокат Киркорова пояснил, что представитель Успенской отказывается подписать мировое соглашение на тех же условиях, что и Жигалова, то есть принести певцу публичные извинения. В свою очередь блогер не хочет отвечать за слова и действия Успенской.

Также Добровинский отметил, что теперь, когда иск к соответчику в лице Жигаловой отозван, сумма моральной компенсации, которую Киркоров требует с Успенской, снизилась с десяти до пяти миллионов рублей.

«Требования Филиппа Киркорова в иске пропорционально сокращены, так как в иске нет больше второго ответчика — Алены Жигаловой. Поэтому сумма компенсации к Любе Успенской составляет пять миллионов рублей. Все деньги Филипп намерен направить на благотворительность», — заявил адвокат.

Иск Киркорова к Успенской был подан после выхода интервью певицы Алене Жигаловой. В нем, по словам представителей певца, коллега опорочила его честь и достоинство, назвав «женоненавистником».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец и композитор Юрий Лоза раскрыл истинную причину конфликта между «поп-королем» Филиппом Киркоровым и «королевой шансона» Любовью Успенской.

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