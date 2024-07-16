На Украине депутаты Верховной рады повысили зарплаты своим помощникам

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 17 0

При этом простые люди не способны потянуть даже тарифы на электроэнергию.

На Украине депутаты Верховной рады повысили зарплаты своим помощникам

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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На Украине депутаты Верховной рады приняли решение о повышении зарплаты собственных помощников. Об этом передает ТАСС.

Оплата труда помощников-консультантов повысится с 88,4 тысячи гривен (2,1 тысячи долларов) до 132,6 тысячи гривен (3,2 тысячи долларов).

С начала года зарплата чиновников выросла на 32%. Теперь она составляет 50 тысяч гривен (1,2 тысячи долларов).

Данный законопроект разработали с целью обеспечения «надлежащего усиления материальных стимулов эффективности помощников-консультантов».

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция, авторы которой выразили недовольство повышением тарифов на электроэнергию. Потому что зарплаты слишком малы. Вместо повышения тарифов было предложено сократить зарплаты депутатов и премии госчиновников. Но власть в Незалежной снова пошла против народа.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинский кабмин намерен до 2028 года заморозить такие ключевые социальные стандарты, как прожиточный минимум и минимальная зарплата.

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