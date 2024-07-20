«Парное молоко»: вода у берегов Сочи и Туапсе прогрелась до аномальной температуры

Вода у берегов Сочи и Туапсе прогрелась до аномальной температуры
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Это достаточно редкое событие для Черного моря у берегов Кубани.
В Сочи, Туапсе и Ейске зафиксирована аномальная температура воды в Черном море. В данных регионах она прогрелась до 28 градусов. Это достаточно редкое событие для Черного моря у берегов Кубани. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд РИА Новости.
«В Туапсе, Сочи и Ейске температура воды +28 градусов. Вот уж парное молоко наступило. В Геленджике — 27», — отметил специалист.
По словам Вильфанда, в других курортных городах температура воды ниже. В Анапе, например, около 25 — 26 градусов. Однако температура воздуха там достигла рекордных значений — 39,9 градуса, что превышает максимальные показатели в Анапе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 20 и 21 июля в Москве могут пройти кратковременные дожди. Днем воздух будет прогреваться от плюс 21 градуса до плюс 25-26 градусов. Похожая погода сохранится еще на несколько первых дней следующей недели. Получается, на ближайшие дни жара покинула Москву, горожане наконец-то смогут насладиться типичной для столицы погодой.
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