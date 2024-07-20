Ухудшение ситуации? Какая обстановка в РФ с заболеваемостью листериозом

Вспышка инфекции унесла жизни нескольких людей в США и Канаде.

Заболеваемость листериозом в России находится на уровне единичных случаев — 0,07 на 100 тысяч населения. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, подчеркнув, что в стране системно проводятся санитарно-профилактические мероприятия.

Так, по данным службы, в 2023 году было исследовано около 120 тысяч проб мяса и продуктов его переработки, из которых 4% не соответствовали гигиеническим нормативам. Чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации, по итогам 2023 года из обращения было изъято более 84 тонн мяса и мясной продукции. Ситуация находится на контроле у ведомства.

Накануне стало известно о вспышке листериоза в США, где инфекция распространилась в 12 штатах и уже унесла жизни двух людей. Власти страны пытаются выяснить причины распространения болезни, которая особенно опасна для беременных, людей старше 65 лет и граждан с ослабленной иммунной системой.

По предварительным данным, источником инфекции могли стать готовые мясные и колбасные изделия, купленные в продуктовых магазинах.

До этого вспышку листериоза зафиксировали в Канаде, где инфекция также стала причиной смерти двух человек.

Листериоз — бактериальная инфекция, проникающая в организм при употреблении в пищу неправильно обработанных мясных и непастеризованных молочных продуктов. Болезнь проявляется в виде высокой температуры тела, озноба, боли в мышцах, тошноты и диареи.

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