Во избежание отеков и синяков: что можно и нельзя делать после удаления зуба

Стоматолог рассказал, с какими трудностями придется столкнуться после процедуры.

После процедуры удаления зуба не рекомендуется употреблять горячую пищу или напитки в течение двух часов. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал врач-стоматолог, ортопед Артур Тумашевич.

По словам специалиста, после данной процедуры в ротовой полости человека происходят восстановительные процессы, которым нельзя мешать.

«Должен сформироваться так называемый кровяной сгусток. Дело в том, что кровь начинает восстанавливаться через пять минут обычно. Кровотечение должно восстановиться, но, тем не менее, большая часть из нас любит попробовать вытащить кровяной сгусток языком. В результате разваливается кровяной сгусток и начинается развитие воспалительного процесса — инфекционного, сильно болезненного», — объяснил стоматолог.

Тумашевич отметил, что не стоит употреблять очень плотную и жесткую пищу в течение нескольких дней после процедуры. Также необходимо отказаться от саун и активных видов спорта. Особенно не рекомендуется заниматься плаваньем.

«Переохлаждение и перегрев тоже никаким образом хорошо на нас не сказываются. Мы можем получить с вами дополнительный отек, синяк на лице. И обычно все сразу из-за этого переживают, особенно девушки», — рассказывает эксперт.

Кроме того, нельзя полоскать рот в первые сутки после удаления зуба. Если вы хотите обработать полость рта, то есть метод под названием «ротовые ванночки».

«Пассивно вводится определенного вида раствор в полость рта. Вы в течение минуты медленно перекатываете его с одной стороны на другую. Но никаких активных движений, чтобы не дай Бог не ушел кровяной сгусток», — объяснил стоматолог.

Артур Тумашевич подчеркнул, что после удаления зуба врач должен назначить необходимые противовоспалительные препараты.

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