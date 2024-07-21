Во избежание отеков и синяков: что можно и нельзя делать после удаления зуба

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 1 528 0

Стоматолог Тумашевич: после удаления зуба нельзя употреблять горячую пищу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Reinhardt; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стоматолог рассказал, с какими трудностями придется столкнуться после процедуры.

После процедуры удаления зуба не рекомендуется употреблять горячую пищу или напитки в течение двух часов. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал врач-стоматолог, ортопед Артур Тумашевич.

По словам специалиста, после данной процедуры в ротовой полости человека происходят восстановительные процессы, которым нельзя мешать.

«Должен сформироваться так называемый кровяной сгусток. Дело в том, что кровь начинает восстанавливаться через пять минут обычно. Кровотечение должно восстановиться, но, тем не менее, большая часть из нас любит попробовать вытащить кровяной сгусток языком. В результате разваливается кровяной сгусток и начинается развитие воспалительного процесса — инфекционного, сильно болезненного», — объяснил стоматолог.

Тумашевич отметил, что не стоит употреблять очень плотную и жесткую пищу в течение нескольких дней после процедуры. Также необходимо отказаться от саун и активных видов спорта. Особенно не рекомендуется заниматься плаваньем.

«Переохлаждение и перегрев тоже никаким образом хорошо на нас не сказываются. Мы можем получить с вами дополнительный отек, синяк на лице. И обычно все сразу из-за этого переживают, особенно девушки», — рассказывает эксперт.

Кроме того, нельзя полоскать рот в первые сутки после удаления зуба. Если вы хотите обработать полость рта, то есть метод под названием «ротовые ванночки».

«Пассивно вводится определенного вида раствор в полость рта. Вы в течение минуты медленно перекатываете его с одной стороны на другую. Но никаких активных движений, чтобы не дай Бог не ушел кровяной сгусток», — объяснил стоматолог.

Артур Тумашевич подчеркнул, что после удаления зуба врач должен назначить необходимые противовоспалительные препараты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названы неочевидные причины воспаления десен.

+17° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
88.02
0.14 96.04
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:25
«Источник разнообразен»: из-за каких тяжелых недугов может болеть голова
11:09
Два человека погибли в квест-комнате в Махачкале во время пожара
11:03
Самый холодный день июля: погода в Москве резко изменилась после жары
10:52
В столице Приморья стартовал театральный фестиваль «Место силы — Владивосток»
10:34
Двойной удар: кто уговорил Байдена выйти из президентской гонки
10:17
Благоприятная обстановка: как продвигаются российские войска у Стельмаховки

Сейчас читают

Тотальное наблюдение: США приступили к применению майданных технологий в Грузии
«Грады» уничтожили вражескую БМП Маrdеr с десантом. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака