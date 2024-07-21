В Подмосковье ребенок получил сотрясение мозга от брошенного в голову огурца
В семилетнюю малышку кинула овощем соседка.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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В подмосковном Домодедово 18 июля семилетняя девочка получила сотрясение головного мозга после того, как в нее бросили огурец. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Ребенок был госпитализирован в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Выяснилось, что в малышку кинула огурцом соседка.
Правоохранительные органы уже начали проверку по поводу инцидента.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ижевске 25-летний мужчина заманил школьницу на 17 этаж жилого дома на улице 10 лет Октября и сбросил ее вниз. Сам он погиб, выпав следом. Школьнице было 12 лет.
Прям на глазах у толпы ребят 25-летний юноша в буквальном смысле потащил девочку с детской площадки. По рассказам очевидцев, он насильно ее тащил, хоть школьница и старалась сопротивляться. Никто не попытался выяснить, кто этот человек, и не попытался встать на ее защиту.
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