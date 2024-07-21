В Подмосковье ребенок получил сотрясение мозга от брошенного в голову огурца

В подмосковном Домодедово 18 июля семилетняя девочка получила сотрясение головного мозга после того, как в нее бросили огурец. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ребенок был госпитализирован в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Выяснилось, что в малышку кинула огурцом соседка.

Правоохранительные органы уже начали проверку по поводу инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ижевске 25-летний мужчина заманил школьницу на 17 этаж жилого дома на улице 10 лет Октября и сбросил ее вниз. Сам он погиб, выпав следом. Школьнице было 12 лет.

Прям на глазах у толпы ребят 25-летний юноша в буквальном смысле потащил девочку с детской площадки. По рассказам очевидцев, он насильно ее тащил, хоть школьница и старалась сопротивляться. Никто не попытался выяснить, кто этот человек, и не попытался встать на ее защиту.