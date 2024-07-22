«Куда именно?» — Захарова о выходе Байдена из президентской гонки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 83 0

Захарова высмеяла заявление о выходе Байдена из президентской гонки

«Куда именно?» — Захарова о выходе Байдена из президентской гонки

Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP

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Действующий лидер США отказался от участия в выборах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова съязвила по поводу отказа президента США Джо Байдена от участия в ноябрьских выборах.

«Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Байден ранее в этот день заявил об отказе от участия в выборах. Соответствующее сообщение появилось на его официальной странице в социальной сети X.

«Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», — говорится в публикации.

Также Байден пообещал продолжить управлять страной до окончания своего президентского срока.

До этого действующий президент активно вел предвыборную кампанию и даже согласился на участие в теледебатах со своим главным конкурентом Дональдом Трампом. Однако выступление Байдена оказалось провальным, что признал он сам. После этого многие соратники по Демпартии, политические эксперты и знаменитости призвали президента отказаться от участия в выборах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кого демократы могут выдвинуть на выборы президента вместо Байдена.

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