Черные очки и длинные волосы: сын Децла повзрослел и стал похож на отца
Отпрыск Кирилла Толмацкого окончил школу
Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev
В этом году мальчик окончил школу.
Рэпер Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий — Прим. ред.) скончался более четырех лет назад. Его сердце неожиданно остановилось после концерта в Ижевске. Трагедия стала страшным ударом для коллег, поклонников и, конечно же, его семьи — родителей, жены Юлии Киселевой и сына Тони.
Недавно в интернете появились фото звездного наследника с последнего звонка. На снимках юноша запечатлен рядом с мамой. Молодой человек красуется в белой рубашке, черных брюках и удлиненном пиджаке.
На груди у выпускника красная ленточка, а на одном из снимков глаза спрятаны за черными очками. Не секрет, что Тони решил пойти по стопам отца и занялся музыкой. Теперь он, подражая папе, отрастил длинную шевелюру. Фотографии показывает издание 7Дней.ru.
Трагедия принесла не только горе родным, но и втянула в продолжительные семейные разбирательства, которые идут до сих пор. Изначально отец рэпера Александр Толмацкий долгое время судился с вдовой сына и не желал признавать внука, поэтому пришлось делать ДНК-тест для установления отцовства. Тест подтвердил родство.
После этого мальчика включили в список наследников первой очереди. Однако ничего от отца он так и не получил, поскольку является несовершеннолетним, а все сбережения, по словам самого Тони, забрали себе дедушка и бабушка. Неудивительно, что долгое время внук с ними не общался и лишь недавно появились слухи, что он помирился с бабушкой — Ириной Толмацкой. Однако на свой выпускной, судя по всему, родственников Тони не позвал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему сын и отец Децла не общаются после его смерти.
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