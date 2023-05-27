Черные очки и длинные волосы: сын Децла повзрослел и стал похож на отца

|
Полина Долгова
Полина Долгова 100 0

Отпрыск Кирилла Толмацкого окончил школу

Черные очки и длинные волосы: сын Децла повзрослел и стал похож на отца

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Умер рэпер Децл

В этом году мальчик окончил школу.

Рэпер Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий — Прим. ред.) скончался более четырех лет назад. Его сердце неожиданно остановилось после концерта в Ижевске. Трагедия стала страшным ударом для коллег, поклонников и, конечно же, его семьи — родителей, жены Юлии Киселевой и сына Тони.

Недавно в интернете появились фото звездного наследника с последнего звонка. На снимках юноша запечатлен рядом с мамой. Молодой человек красуется в белой рубашке, черных брюках и удлиненном пиджаке.

На груди у выпускника красная ленточка, а на одном из снимков глаза спрятаны за черными очками. Не секрет, что Тони решил пойти по стопам отца и занялся музыкой. Теперь он, подражая папе, отрастил длинную шевелюру. Фотографии показывает издание 7Дней.ru.

Трагедия принесла не только горе родным, но и втянула в продолжительные семейные разбирательства, которые идут до сих пор. Изначально отец рэпера Александр Толмацкий долгое время судился с вдовой сына и не желал признавать внука, поэтому пришлось делать ДНК-тест для установления отцовства. Тест подтвердил родство.

После этого мальчика включили в список наследников первой очереди. Однако ничего от отца он так и не получил, поскольку является несовершеннолетним, а все сбережения, по словам самого Тони, забрали себе дедушка и бабушка. Неудивительно, что долгое время внук с ними не общался и лишь недавно появились слухи, что он помирился с бабушкой — Ириной Толмацкой. Однако на свой выпускной, судя по всему, родственников Тони не позвал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему сын и отец Децла не общаются после его смерти.

Тема:
Умер рэпер Децл
4 февр
«Нет у меня больше внука»: почему сын и отец Децла не общаются после его смерти
3 февр
Цветы, ангелочки и мишура: как выглядит могила Децла сейчас
1 февр
«Не стоит подходить ближе»: мать рэпера Децла рассказала о мистическом сне с сыном
3 дек
Вдова Децла Юлия Киселева вышла в свет с голой грудью в компании сына Тони
3 нояб
Наверное это бизнес: мать Децла не верит, что украденный с могилы сына стул вернут
3 нояб
Неизвестные обокрали могилу Децла на Пятницком кладбище
31 июл
Сын Децла раскрыл, почему не хочет иметь ничего общего с бабушкой и дедушкой
31 июл
Отец Децла упрекнул внука в том, что деньги ему важнее семьи и памяти о папе
31 июл
Мать Децла обвинила внука во лжи и отказалась с ним общаться
22 июл
«Был очень творческим»: Родион Газманов показал архивный снимок Децла — фото
+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
79.97
-0.01 85.92
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:14
Сбивает цели без оператора: военные эксперты назвали преимущества С-350 перед Patriot
19:58
В Минобороны Сербии подтвердили выдвижение армии к границе с Косово
19:50
«К бою!» — экипаж корабля «Иван Хурс» раскрыл стратегию уничтожения украинских катеров при атаке
19:43
«Двигатель Европы» засбоил: США подорвали экономику Германии ради новых конфликтов
19:29
В Коста-Рике проснулся мощнейший вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха
19:16
«Прощай, ФБР!» — спецагент заявил о «смерти» Федерального бюро расследований США

Сейчас читают

С хлеба на квас перебивается: скромница Погребняк выживает на полтора миллиона в месяц
Зеленского может убить одна вещь, которую он носит с собой
Привет из 90-х: замурованное в бочке тело обнаружили под Красноярском
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023