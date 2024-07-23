«Я чокнулся»: вышедший на свободу Пермский людоед раскрыл свой рацион

Продолжает ли маньяк питаться человеческим мясом?

Освобожденный маньяк-людоед из Перми Михаил Малышев перешел с человечины на здоровое питание. Сейчас в его рационе животное мясо, овощи и фрукты. Об этом он рассказал в беседе с изданием NEWS.ru.

«Я же не пью, не курю. У меня же здоровый образ жизни, фитнес. Я чокнулся в колонии на этом здоровом образе жизни. Для мышц надо мясо, овощи. Ну, белок. Протеин. Творог, сыр, яйца. Овощи, зелень, фрукты, витамины», — рассказал Малышев.

Приобретать мясо ему помогают знакомые люди, также ему оставляют картошку с ростками, грибы, консервы и банки. Некоторые из них могут быть старыми, но Малышев не забывает о термической обработке.

Михаил Малышев отсидел в тюрьме 23 года, он употреблял в пищу кошек, собак и людей. С 2022-го он находится на свободе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пермский каннибал Михаил Малышев устроился работать в приют для бездомных животных.