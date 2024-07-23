«Я чокнулся»: вышедший на свободу Пермский людоед раскрыл свой рацион

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 122 0

Пермский людоед Малышев в тюрьме начал придерживаться здорового питания

«Я чокнулся»: вышедший на свободу Пермский людоед раскрыл свой рацион

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Продолжает ли маньяк питаться человеческим мясом?

Освобожденный маньяк-людоед из Перми Михаил Малышев перешел с человечины на здоровое питание. Сейчас в его рационе животное мясо, овощи и фрукты. Об этом он рассказал в беседе с изданием NEWS.ru.

«Я же не пью, не курю. У меня же здоровый образ жизни, фитнес. Я чокнулся в колонии на этом здоровом образе жизни. Для мышц надо мясо, овощи. Ну, белок. Протеин. Творог, сыр, яйца. Овощи, зелень, фрукты, витамины», — рассказал Малышев.

Приобретать мясо ему помогают знакомые люди, также ему оставляют картошку с ростками, грибы, консервы и банки. Некоторые из них могут быть старыми, но Малышев не забывает о термической обработке.

Михаил Малышев отсидел в тюрьме 23 года, он употреблял в пищу кошек, собак и людей. С 2022-го он находится на свободе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пермский каннибал Михаил Малышев устроился работать в приют для бездомных животных.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
87.30
-0.48 95.46
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:46
Ковальчук доложил Путину об итогах работы Счетной палаты за 2023 год. Главное
22:28
Не ВИЧ, так глисты: чем опасны общественные туалеты
22:10
Глюк’оZа после позора в Красноярске прилетела петь в Баку
21:52
Трехступенчатая защита: российские войска применяют новую тактику на сватовском направлении
21:34
Смерчи и гигантские воронки: как непогода в Сочи нарушила планы туристов
21:16
«Все мы люди»: Яна Рудковская поддержала Глюк'oZу после позора в Красноярске

Сейчас читают

Путин присвоил Shaman звание заслуженного артиста России
Эндокринолог Павлова назвала способ по голосу распознать диабет
«Смерть бабушки, травля продюсера, панические атаки»: Глюкоза объяснила странное поведение на концерте
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака