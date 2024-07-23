Решит суд: закроют ли дело об убийстве Талькова за истечением срока давности

В Петербурге спустя 33 года после трагической гибели певца рассмотрят обвинение против его убийцы.

Суд может освободить от уголовной ответственности Валерия Шляфмана, обвиняемого по делу об убийстве певца Игоря Талькова, в связи с истечением срока давности. Об этом «Известиям» заявил адвокат Владимир Воронин.

Уголовное дело об убийстве Талькова дошло до суда спустя 33 года: Петроградский районный суд Петербурга 23 июля начнет рассматривать по существу обвинение против концертного директора певца — Валерия Шляфмана.

«В настоящее время это деяние квалифицируется по ч. 2 ст. 105 УК РФ, которая, в том числе, предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни. Сотрудники СК, возобновляя производство по уголовному делу и объявляя Шляфмана в международный розыск, исходили из требований ч. 4 ст. 78 УК РФ, согласно которой вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом», — пояснил Воронин.

Следственный комитет 8 июня завершил расследование убийства Талькова, а прокуратура Петербурга 13 июня утвердила обвинительное заключение против Шляфмана.

Убийство Талькова

По данным следствия, 6 октября 1991 года во время концерта в петербургском дворце спорта «Юбилейный» Шляфман в ходе конфликта из-за очередности выступления артистов выстрелил в директора и охранника певицы Азизы Игоря Малахова. Тому удалось увернуться, и смертельное ранение получил Тальков.

Изначально уголовное дело было возбуждено в отношении Малахова, однако экспертиза установила, что смертельный выстрел произвел именно Шляфман.

Он же пытался направить расследование по ложному следу, обвиняя в убийстве Малахова и склоняя других свидетелей давать такие же показания. Кроме того, Шляфман спрятал орудие убийства — револьвер — в бачке унитаза в гримерке Талькова.

Однако следственные эксперименты указывали на вину концертного директора. В ноябре 2018 года СК РФ возобновил расследование убийства Талькова. В январе 2021 года стало известно, что Шляфман объявлен в международный розыск, а в январе 2022 года его заочно арестовали.

Известно, что через год после трагедии концертный директор Талькова сбежал на Украину, а затем в Израиль, где живет по сей день. Следствие ранее направило туда запрос о правовой помощи. Поскольку между Генпрокуратурой РФ и Минюстом Израиля действует Меморандум о сотрудничестве, выдача Шляфмана российским правоохранителям возможна.

Ранее 5-tv.ru рассказал, куда пропала главная любовь Игоря Талькова после его трагической гибели.