Ни в коем случае не трогайте руками: что делать после ожога от медузы

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 26 0

Врач Шеин: после укуса медузы необходимо промыть рану морской водой

Ни в коем случае не трогайте руками: что делать после ожога от медузы

Фото: www.globallookpress.com / © Alina Schmidt

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Главное — не навредить лишней суетой.

В летний пляжный сезон необходимо проявлять особую осторожность, купаясь в теплых российских морях, ведь сегодня они буквально кишат медузами. Доктор медицинских наук и заслуженный врач Российской Федерации Виктор Шеин рассказал изданию aif.ru, что делать, если вас все-таки ужалили.

По словам эксперта, первым делом необходимо убрать с поверхности кожи стрекательные клетки. Их можно соскрести любым предметом, например, тупой стороной ножа, пластиковой картой или другими подходящими предметами.

Однако важно помнить, что их ни в коем случае нельзя трогать голыми руками, иначе вы рискуете заработать еще один ожог. Далее следует промыть поврежденное место водой (желательно морской) и приложить холод.

«Не помешает принять антигистаминные препараты. Если ожоговая поверхность довольно обширная и сильно болит, можно использовать пантенол — спрей. Для профилактики инфекции рекомендуется побрызгать на травмированное место водным раствором мирамистина», — объясняет специалист.

А вот растирать, смазывать кремами или накладывать повязки на травмированное место ни в коем случае нельзя. Также даже не думайте трогать руками, которыми брали медузу, глаза.

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