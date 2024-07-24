«Он заслужил»: Пригожин поздравил SHAMAN со званием заслуженного артиста РФ

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 62 0

Продюсер Пригожин назвал ярким получившего звание заслуженного артиста SHAMAN

«Он заслужил»: Пригожин поздравил SHAMAN со званием заслуженного артиста РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Продюсер назвал автора и исполнителя ярким.

Продюсер Иосиф Пригожин поздравил популярного российского автора исполнителя Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, с получением звания заслуженного артиста РФ. В беседе с NEWS.ru он назвал музыканта ярким.

«Он яркий, на протяжении двух лет не сходит с экранов телевизора. У него огромная аудитория, он везде присутствует на достойном уровне. Ничем не опорочил. Он заслужил. Я поздравляю его от всей души. Честно говоря, был уверен, что он уже раньше стал заслуженным артистом. Как раз пришло время. Все правильно», — заявил Пригожин.

Днем ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного артиста РФ SHAMAN. Сам певец узнал об этом на концерте в Сочи и был несказанно рад. Он поделился своим счастьем со слушателями прямо со сцены.

Фанаты на эту новость ответили ему громкими овациями и поздравлениями. После чего артист со скромной и счастливой улыбкой покинул сцену.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Песков раскрыл отношение Путина к творчеству SHAMAN.

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