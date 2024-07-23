Джимми Картер жив: в центре экс-президента США опровергли сообщения о его смерти
В центре экс-президента США Джимми Картера опровергли сообщения о его смерти
Фото: Zuma / ТАСС
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Политику 1 октября должно исполниться 100 лет.
Бывший президент США Джимми Картер жив. Распространяемые в Сети сообщения о его смерти являются фейками. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на центр 39-го президента Штатов.
На просторах социальной сети X ранее появилась публикация, содержащая письмо якобы от имени офиса Картера. Речь в нем шла о смерти 99-летнего политика. Уточнялось, что сердце его остановилось в ночь на 23 июля. В это время он находился дома, в штате Джорджия.
Картер был 39-м президентом США. Страной он управлял с 1977 по 1981 год. А также был губернатором Джорджии — его родного штата.
Ранее 5-tv.ru писал, что умерла участница «Бурановских бабушек» Шкляева.
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