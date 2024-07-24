Случился конфуз: Порошенко назвал американского спикера Майклом Джексоном

Экс-президент Украины опозорился, выступая в Верховной раде.

Бывший президент Украины Петр Порошенко перепутал имя спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Майка Джонсона и назвал его американским певцом и танцором, королем мировой эстрады Майклом Джексоном. Такой конфуз случился во время выступления в Верховной раде, сообщает местное издание «Страна.ua».

В ходе выступления Порошенко заявил, что нужно вынести законопроект о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви на всеобщее обсуждение. Бывший президент хотел сослаться на высказывания коллеги из США, но что-то пошло не так.

«Посмотрите выступление Майкла Джексона, который говорит, что РПЦ (Русская православная церковь. — Прим. ред.) — это удар в сердце Украины», — заявил Порошенко.

После этого украинский политик опубликовал на своих страницах в соцсетях видео с выступлением. Однако тот момент про Джексона, по всей видимости, вырезали, поскольку его нет в ролике.

Петр Порошенко занимал должность президента Украины с 2014 по 2019 годы. В мае 2024-го МВД России объявило его в розыск.

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