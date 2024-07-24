«Мог быть русским Бондом»: Боня разочаровалась в молодом блогере Саше Стоуне

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 78 0

Блогер Виктория Боня раскритиковала отношение Саши Стоуна к женщинам на шоу

«Мог быть русским Бондом»: Боня разочаровалась в молодом блогере Саше Стоуне

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Все дело в его отношении к женщинам.

Блогер и звезда «Дома-2» Виктория Боня разочаровалась в 20-летнем Саше Стоуне на съемках популярного шоу. Об этом телеведущая рассказала в эфире одного из федеральных телеканалов.

«Казалось бы, вот такой симпатичный парень, который мог бы показывать пример, мог быть русским Джеймсом Бондом, но вот не сложилось», — сказала 44-летняя Боня.

Звезда разочаровалась именно в поступках молодого блогера — Саше Стоуне. Она призналась, что во время участия в масштабном шоу, где им предстояло выживать в Дубае, парень вел себя с женщинами «недостойно».

Причем Боня впервые вживую увидела блогера именно во время этих съемок, заметив, что он годится знаменитости в «в сыновья».

При этом знаменитость предположила, что все же на молодом блогере лежит тень его возраста, а также подобное отношение к прекрасному полу могло быть связано с его «игрой». Боня призналась, что звезде было неприятно узнать после шоу об оскорблениях в ее адрес со стороны мужчин.

Ране 5-tv.ru писал, что блогер и телеведущая Виктория Боня поддержала певицу Алсу, которая решила развестись с Яном Абрамовым — из-за его измены.

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