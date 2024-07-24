«Напоминает психотерапию»: Бурунов раскрыл свои скрытые комплексы и недостатки

Актер за десятки лет снялся в более чем 60 фильмах — он не собирается останавливаться.

Актер Сергей Бурунов назвал страх и лень главными препятствиями, которые знаменитости пришлось преодолеть для становления звездой сериалов и кино. Об этом артист эксклюзивно рассказал 5-tv.ru на VK Fest 2024.

«Основное это страх и лень», — признался знаменитый актер.

Звезда многих фильмов и сериалов считает, что на эту тему можно долго рассуждать. Более того, Бурунов сравнил это с — психотерапией. При этом знаменитость указал, что для становления звездой ему все же пришлось перебороть собственные комплексы и недостатки в виде страх и лени.

Ранее знаменитость выделил разницу между шоу на телевидении и в интернете — он выступает, например, в роли актера дубляжа. Звезда «Мылодрамы» указал, что главное отличие это наличие, прежде всего, цензурных рамок, из-за чего есть большое ограничение в творчестве. В итоге оказывается, что в интернете таких рамок нет, поэтому в этом плане интернет-площадки имеют гораздо больше преимуществ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как актер Сергей Бурунов оценил актерские способности голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Стоит упомянуть, что именно его часто называют «официальным голосом» американского звезды «Волка с Уолл-стрит».