«Не все можно»: Бурунов рассказал о разнице между шоу на ТВ и в интернете
Бурунов: интернет предоставляет больше свободы, чем телевидение
Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
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Артист назвал одно главное различие.
Интернет предоставляет больше свободы для творчества, чем телевидение. Об этом звезда «Мылодрамы» Сергей Бурунов рассказал на премии интернет-контента ИРИ корреспонденту 5-tv.ru.
По словам артиста, шоу на телевидении имеют большое отличие от программ, которые выходят на разных интернет-ресурсах. Главное отличие — это наличие, прежде всего, цензурных рамок, из-за чего есть большое ограничение в творчестве.
В интернете таких рамок нет, поэтому в этом плане интернет-площадки имеют гораздо больше преимуществ.
«Там [на телевидении] есть цензурные рамки. Все-таки не все можно. Интернет предоставляет, как мне кажется, побольше свободы в творчестве», — сказал Бурунов.
Ранее 5-tv.ru писал о шокирующем и приятном вспоминании из детства актера Сергея Бурунова. Отец буквально открыл глаза знаменитому актеру.
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