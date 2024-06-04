«Не все можно»: Бурунов рассказал о разнице между шоу на ТВ и в интернете

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 36 0

Бурунов: интернет предоставляет больше свободы, чем телевидение

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Артист назвал одно главное различие.

Интернет предоставляет больше свободы для творчества, чем телевидение. Об этом звезда «Мылодрамы» Сергей Бурунов рассказал на премии интернет-контента ИРИ корреспонденту 5-tv.ru.

По словам артиста, шоу на телевидении имеют большое отличие от программ, которые выходят на разных интернет-ресурсах. Главное отличие — это наличие, прежде всего, цензурных рамок, из-за чего есть большое ограничение в творчестве.

В интернете таких рамок нет, поэтому в этом плане интернет-площадки имеют гораздо больше преимуществ.

«Там [на телевидении] есть цензурные рамки. Все-таки не все можно. Интернет предоставляет, как мне кажется, побольше свободы в творчестве», — сказал Бурунов.

Ранее 5-tv.ru писал о шокирующем и приятном вспоминании из детства актера Сергея Бурунова. Отец буквально открыл глаза знаменитому актеру.

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