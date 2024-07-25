Исследования и риски: насколько правдивы «страшилки» про вред ЭКО

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 35 0

Профессор Корсак: нет доказательств провоцирования процедурой ЭКО онкологии

Исследования и риски: насколько правдивы «страшилки» про вред ЭКО

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / ТАСС

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Существует мнение, что гормональная терапия процедуры негативно влияет на здоровье женщин. Так ли это на самом деле?

В современной медицине нет убедительных доказательств, что экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) вызывает онкологию. Об этом в беседе с aif.ru заявил президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), профессор Владислав Корсак.

Процедура ЭКО существует еще с 1978 года. Однако разговоры о негативном воздействии на женский организм гормональной терапии, которой сопровождается процесс, до сих пор звучат довольно убедительно. И громче они стали после диагнозов российских знаменитостей Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске, которые, опять же по слухам, прибегали к ЭКО.

Корсак заверяет: здесь можно говорить разве что о несчастном совпадении, ведь процедура ЭКО досконально изучена.

«В мире проводились масштабные исследования и наблюдения за здоровьем женщин и детей, рожденных с помощью процедуры ЭКО, и ни в одном из них не были получены свидетельства, что проведение программ вспомогательных репродуктивных технологий повышают риски злокачественных образований», — говорит профессор.

Эксперт отмечает, что для стимуляции используются гонадотропины — человеческие, а не синтетические гормоны, которые вырабатывает гипофиз. Поэтому разговоры о его негативном воздействии все же не имеют под собой оснований.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России бывшие супруги не смогли поделить эмбрионы.

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