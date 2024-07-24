Семилетняя девочка утонула в котловане для ремонта тепловых сетей в Нальчике
Тело ребенка обнаружила ее мать.
Фото: Telegram / kbr.sledcom / kbr_sledcom
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В Нальчике семилетняя девочка утонула в котловане для ремонта тепловых сетей. По факту гибели ребенка начата доследственная проверка. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии.
По предварительной информации, все произошло в дневное время суток на улице Кулиева. Тело девочки обнаружила ее мать.
«По данным проверки, участок, где проводились земляные работы, не был огорожен, и доступ к нему сторонних лиц никак не ограничен», — отмечено в публикации.
Следствие проводит комплекс мероприятий по установлению обстоятельств трагедии. На месте происшествия проведен осмотр, назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в подмосковном Домодедово 18 июля семилетняя девочка получила сотрясение головного мозга после того, как в нее бросили огурец. Выяснилось, что в малышку кинула огурцом соседка. Правоохранительные органы уже начали проверку по поводу инцидента.
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