«Их несколько»: Бурунов назвал любимых персонажей, которых озвучивал

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 111 0

Актер Сергей Бурунов любит всех мультгероев, которых озвучивал

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Особенно знаменитость выделил трех героев. Кто вошел в число избранных?

Актер Сергей Бурунов любит всех героев мультфильмов, которых он озвучивал. Об этом он рассказал 5-tv.ru во время фестиваля VK Fest 2024.

Звезда поделился, что ему нравятся все его роли, но есть три, которые он особенно любит.

«Их несколько. Ну, я, в принципе, все мультики люблю, которые я озвучивал, но из самых запоминающихся был Реми из „Рататуя“, Дракула из „Монстры на каникулах“, ну и Грю, конечно», — поделился актер.

Примечательно, что образы Сергея Бурунова в кинокартинах и сериалах абсолютно не совпадают с теми, которые ему доверяют в мультиках. Многогранность актера позволяет ему завоевывать сердца зрителей разных возрастов. Он потрясающе вживается в любой характер и передает эмоции максимально точно.

Мало кто знает, но Бурунов озвучил 279 кинолент. Он уже 18 лет является русским голосом Леонардо Ди Каприо.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Галич столкнула нового бойфренда с бывшим.

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